Galatasaray, Monaco maçını unutmadı

Unutulmaz maçı hatırlatarak taraftarlarını eski günlere götüren sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Neuchatel Xamax'ı hem sahada hem masada eleyen Galatasaray, yarı finale çıkmak için sabırsızlanıyordu. Ancak Monte Carlo'daki kura öncesi birbirinden güçlü 7 rakip Galatasaray'ı korkutmuyor değildi. Real Madrid, PSV Eindhoven, Göteborg, Monaco, Steaua Bükreş, Werder Bremen ve Milan takımlarından biri Galatasaray'a rakip olacaktı. Kuralar çekildi, Aslan'ın bahtına Monaco düştü. Tek bir sorun vardı. Xamax maçında alınan ceza nedeniyle ikinci maç Ali Sami Yen'de değil, tarafsız sahada oynanacaktı.Bir dönem hem Galatasaray hem Monaco'yu çalıştıran İviç, "Galatasaray'ın işi zor" demişti. 1984 Avrupa Şampiyonu takımın kalecilerinden Ettori, defans oyuncusu Amoros, Battiston, İngiliz Hoddle ve Hataley, genç yıldızlar Fofana ile Weah o takımdaydı.Fransız televizyonu Galatasaray'ı "Şampiyon Kulüpler Kupası'nın en kötü takımı" olarak lanse etmişti. Dahası, gazeteler Tanju'nun gol krallığı için "Buraya geldiğinizde Kral'ı göreceksiniz" yazmıştı. İlk maçta karşılaşmanın spikeri Öztürk Pekin, "İşte Kral Monaco'da" diyerek Fransız gazetelerine gönderme yaparken Galatasaray, Köln'deki rövanşa 1-0'lık avantajla gitmişti.15 Mart 1989'da tüm Türkiye saat 21:00'de televizyona kilitlenmişti. Maç şimdilerde Rhein Energie adıyla bildiğimiz Müngersdorfer'daydı. İlk yarı golsüz bitmiş, ikinci yarıda Galatasaray yine Tanju'yla gol aramıştı. Ancak sahneye bu kez başka bir isim çıkmıştı: Prekazi... Muhammed'in ara pasıyla Tanju, Monaco ceza sahasına doğru hareketlenmiş ancak Valery'nin müdahalesiyle Tanju yerde kalmıştı. 51. dakikada yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest atışı Monaco'nun kalecisi Ettori ağlarda görünce Galatasaray 1-0 öne geçti. 65'te defansın anlaşmazlığında topu önünde bulan Weah skoru eşitleyince Galatasaray için bitmek bilmeyen anlar başlamıştı.Galatasaray gol yese, tura veda eden taraf olacaktı. Skor değişmedi. 90 dakikanın sonunda maçın spikeri İlker Yasin, TRT ekranlarından "Ağlamak istiyorum, Galatasaray yarı finalde" diyerek sevincini haykırmıştı. Galatasaray artık Avrupa'nın 4 büyük kulübünden biriydi."Topun canı vardır, isterse girer kaleye" diyen Prekazi'nin o şutunda topun canı kaleye girmek istemişti. Tarihin en efsane gollerinden biri o gece Köln'de atılmıştı. Galatasaray'a turu getiren Cevad Prekazi'nin ise hayran olduğu bir boksör vardı. O da 1900'lü yılların başında Amerika'yı kasıp kavuran Jack Dempsey'di. 51. dakikada her futbolcunun yapamayacağı bir cesaretle topun başına geçen ve kaleyi düşünen Prekazi'nin vuruşu, yere paralel bir biçimde, bir füze gibi Monaco ağlarına gitmişti. Prekazi o golü, "Jack Dempsey gibi vurdum" diyerek tanımlamıştı."Sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı yazıda ayrıca maçın tablosu da yer aldı. O maçta yer alan isimler ise şöyle:Stat: Müngersdorfer (Köln)Hakemler: Van Langenhowe, Loenens, Vermeersch (Belçika)Galatasaray: Zoran Simovic, Yusuf Altuntaş, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Semih Yuvakuran, İsmail Demiriz, Erhan Önal, Cevad Prekazi (Metin Yıldız), Muhammed Altıntaş (Savaş Demiral), Uğur Tütüneker, Tanju ÇolakTeknik Direktör: Mustafa DenizliMonaco: Ettori, Sonor, Puel, Battiston, Amoros, Valery, Ferratge, Poullain, Hoddle, Weah, FofanaTeknik Direktör: Arsene WengerGoller: Prekazi dk. 51 (Galatasaray) / Weah dk. 65 (Monaco)