''En az 2 gol şart''
Şenol Güneş, UEFA Kupası'nda tur için şifreyi verdi. Tecrübeli teknik adam, “Golsüz beraberlik yetse de bu bize turu getirmez. Olympiakos’a karşı en az 2 farklı öne geçmeden rahatlama şansımız olmaz” dedi.
SON DÜDÜĞE KADAR!
Tecrübeli teknik adam, oyuncularına Yunan ekibi karşısında gollü bir galibiyet için sahaya çıkacaklarını açıkladı. 0-0'lık bir sonucun kendilerine turu getireceğini ancak bu düşüncede sahaya çıkmaları durumunda, çeyrek finale kalmalarının çok zor olduğunu dile getiren Güneş, "Tur atlamak için 1 değil, en az 2 gole ihtiyacımız var. Bunu elde etmeden 90'ıncı dakikaya kadar tur atladık diye rahat olmayın. Futbolun hür türlü kötü sürprize açık olduğunu aklınızdan çıkarmayın" uyarısında bulundu.
SAKAT VE FORMSUZLAR PLANLARI DEĞİŞTİRDİ!
Beşiktaş'ta sakatlıklar ve formsuz oyuncular, teknik direktör Güneş'in keyfini kaçırıyor. Liderliğini sürdüren ancak Başakşehir ile puan farkı 2'ye düşen Beşiktaş'ta Olympiakos maçı öncesinde Şenol Güneş, defans hattında zorunlu değişiklikler yapacak. Rhodolfo ve Ersan Gülüm'ün isimleri UEFA'ya bildirilmediği için; Marcelo'nun forma giyemeyeceği, Tosic'in ise iğneyle sahaya çıkabileceği mücadelede; Sırp yıldızın yanında Mitrovic-Atınç-Necip üçlüsünden biri görev yapacak. Kanat organizasyonlarında Babel'in yetersiz kalması nedeniyle Güneş'in ileri üçlüyü Cenk-Aboubakar- Q7'den oluşturması bekleniyor.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
''En az 2 gol şart'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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