 ''En az 2 gol şart'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''En az 2 gol şart''

    ''En az 2 gol şart''

    , UEFA Kupası'nda tur için şifreyi verdi. Tecrübeli teknik adam, “Golsüz beraberlik yetse de bu bize turu getirmez. ’a karşı en az 2 farklı öne geçmeden rahatlama şansımız olmaz” dedi.

    'ta tüm gözler yarın akşam Vodafone Arena'da oynanacak Olympiakos maçına çevrildi. Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında avantaj yitiren Kara Kartal, kendi saha ve seyircisi önünde Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında rakibini elemek için tüm planlarını yapmış durumda. Kayserispor beraberliğinin hemen unutulmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularını maçına konsantre ediyor.

    SON DÜDÜĞE KADAR!
    Tecrübeli teknik adam, oyuncularına Yunan ekibi karşısında gollü bir galibiyet için sahaya çıkacaklarını açıkladı. 0-0'lık bir sonucun kendilerine turu getireceğini ancak bu düşüncede sahaya çıkmaları durumunda, çeyrek finale kalmalarının çok zor olduğunu dile getiren Güneş, "Tur atlamak için 1 değil, en az 2 gole ihtiyacımız var. Bunu elde etmeden 90'ıncı dakikaya kadar tur atladık diye rahat olmayın. Futbolun hür türlü kötü sürprize açık olduğunu aklınızdan çıkarmayın" uyarısında bulundu.

    SAKAT VE FORMSUZLAR PLANLARI DEĞİŞTİRDİ!
    Beşiktaş'ta sakatlıklar ve formsuz oyuncular, teknik direktör Güneş'in keyfini kaçırıyor. Liderliğini sürdüren ancak Başakşehir ile puan farkı 2'ye düşen Beşiktaş'ta Olympiakos maçı öncesinde , defans hattında zorunlu değişiklikler yapacak. Rhodolfo ve Ersan Gülüm'ün isimleri UEFA'ya bildirilmediği için; Marcelo'nun forma giyemeyeceği, Tosic'in ise iğneyle sahaya çıkabileceği mücadelede; Sırp yıldızın yanında Mitrovic-Atınç-Necip üçlüsünden biri görev yapacak. Kanat organizasyonlarında Babel'in yetersiz kalması nedeniyle Güneş'in ileri üçlüyü Cenk-Aboubakar- Q7'den oluşturması bekleniyor.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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