 Caner ilk 18’e dönüyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Caner ilk 18’e dönüyor

    Caner ilk 18’e dönüyor
    Tendon sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5 ay süren tedavi sürecinden sonra takımla çalışmalara başlayan 'in, yarınki Olympiakos maçında 18 kişilik kadroya alınacağı öğrenildi. Bu arada, Yunan ekibinin de 20 kişilik kafilesi belli oldu. Cardozo kadroda yer almazken, ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Seba İstanbul'a getirilecek.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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