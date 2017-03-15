Beşiktaş yeni tesisini açıyor
Beşiktaş Kulübü'nün doğum günü olan 19 Mart'ta siyah-beyazlılar yeni tesisinin açılışını yapacak. Akatlar Mehmet Üstünkaya NO: 1903 Sosyal Tesisi, gerçekleştirilecek olan törenle birlikte kapılarını açacak.
Siyah-beyazlı kulüp yeni sosyal tesisini, kulübün doğum günü olan 19 Mart'ta açıyor. Akatlar Mehmet Üstünkaya NO: 1903 Sosyal Tesisi, 19 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle birlikte kapılarını açacak. Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde yapılacak olan organizasyon, saat 15.30'da yapılacak. Açılış için saat 14.30 ve 15.00'te Beşiktaş motor iskelesi önünden ve Zincirlikuyu Metrobüs Levent çıkışından servis yapılacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hemen ayrılmak istiyor!
Toplam 13
Yorum
MANTIK Suçlu kim mi? Tek suçlu YÖNETİM, Bu kadroyla ancak bu kadar. Bu kadro ile başarı beklemek saçma. Ancak günlük başarı olur. Süreklilik YOKKKK
- Durarak oynuyorlar!
Toplam 12
Yorum
........ TEŞHİSİ ÇOK İYİ KOYMUŞSUN TUDOR HOCA. YAPACAKLARINDAN SANA GÜVENİYORUZ. RİEKERİNK GS YA FUTBOL DEĞİL ACAYİP BİR ŞEY OYNATIYORDU. TAKIM STATİ
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Gomez varken kim ne yapsın bunu?
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