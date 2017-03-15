 Beşiktaş yeni tesisini açıyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş yeni tesisini açıyor

    Beşiktaş yeni tesisini açıyor

    Beşiktaş Kulübü'nün doğum günü olan 19 Mart'ta siyah-beyazlılar yeni tesisinin açılışını yapacak. Akatlar Mehmet Üstünkaya NO: 1903 Sosyal Tesisi, gerçekleştirilecek olan törenle birlikte kapılarını açacak.

    Siyah-beyazlı kulüp yeni sosyal tesisini, kulübün doğum günü olan 19 Mart'ta açıyor. Akatlar Mehmet Üstünkaya NO: 1903 Sosyal Tesisi, 19 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle birlikte kapılarını açacak. Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde yapılacak olan organizasyon, saat 15.30'da yapılacak. Açılış için saat 14.30 ve 15.00'te Beşiktaş motor iskelesi önünden ve Zincirlikuyu Metrobüs Levent çıkışından servis yapılacak.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:38
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