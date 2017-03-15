 Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor

    Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Beşiktaş, zorlu mücadelede son dönemdeki iç saha performansına güveniyor.

    Son 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 15 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, sadece bir kez rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, bu yenilgiyi de 2014-2015 sezonunda ve Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge takımına 3-1 yenilerek aldı.

    Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 7 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

    Siyah-beyazlılar, evindeki 15 maçta 22 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

    Beşiktaş'ın son 15 maçtaki iç saha performansı şöyle:

    Maç Organizasyon Sonuç
    Hapoel Beer-Sheva Avrupa Ligi 2-1
    Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3
    Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1
    Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1
    Skenderbeu Avrupa Ligi 2-0
    Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi 1-1
    Sporting Lizbon Avrupa Ligi 1-1
    Club Brugge Avrupa Ligi 1-3
    Liverpool Avrupa Ligi 1-0 (penaltılarla 5-4)
    Tottenham Avrupa Ligi 1-0
    Partizan Avrupa Ligi 2-1
    Asteras Avrupa Ligi 1-1
    Arsenal Şampiyonlar Ligi ön eleme 0-0
    Feyenoord Şampiyonlar Ligi ön eleme 3-1
    Tromsö Avrupa Ligi 2-0

    - Avrupa'daki iç saha performansı

    Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 96 karşılaşma yaptı.

    Siyah-beyazlı takım, bu maçların 49'undan galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

    Evindeki maçlarda rakip fileleri 140 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 96 gol gördü.

    Siyah-beyazlı ekip, evindeki son Avrupa kupası mücadelesinde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmişti.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.