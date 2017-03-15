Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Beşiktaş, zorlu mücadelede son dönemdeki iç saha performansına güveniyor.
Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 7 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, evindeki 15 maçta 22 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
Beşiktaş'ın son 15 maçtaki iç saha performansı şöyle:
|Maç
|Organizasyon
|Sonuç
|Hapoel Beer-Sheva
|Avrupa Ligi
|2-1
|Benfica
|Şampiyonlar Ligi
|3-3
|Napoli
|Şampiyonlar Ligi
|1-1
|Dinamo Kiev
|Şampiyonlar Ligi
|1-1
|Skenderbeu
|Avrupa Ligi
|2-0
|Lokomotiv Moskova
|Avrupa Ligi
|1-1
|Sporting Lizbon
|Avrupa Ligi
|1-1
|Club Brugge
|Avrupa Ligi
|1-3
|Liverpool
|Avrupa Ligi
|1-0 (penaltılarla 5-4)
|Tottenham
|Avrupa Ligi
|1-0
|Partizan
|Avrupa Ligi
|2-1
|Asteras
|Avrupa Ligi
|1-1
|Arsenal
|Şampiyonlar Ligi ön eleme
|0-0
|Feyenoord
|Şampiyonlar Ligi ön eleme
|3-1
|Tromsö
|Avrupa Ligi
|2-0
- Avrupa'daki iç saha performansı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 96 karşılaşma yaptı.
Siyah-beyazlı takım, bu maçların 49'undan galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.
Evindeki maçlarda rakip fileleri 140 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 96 gol gördü.
Siyah-beyazlı ekip, evindeki son Avrupa kupası mücadelesinde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmişti.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:56
- Hemen ayrılmak istiyor!
Toplam 13
Yorum
MANTIK Suçlu kim mi? Tek suçlu YÖNETİM, Bu kadroyla ancak bu kadar. Bu kadro ile başarı beklemek saçma. Ancak günlük başarı olur. Süreklilik YOKKKK
- Durarak oynuyorlar!
Toplam 12
Yorum
........ TEŞHİSİ ÇOK İYİ KOYMUŞSUN TUDOR HOCA. YAPACAKLARINDAN SANA GÜVENİYORUZ. RİEKERİNK GS YA FUTBOL DEĞİL ACAYİP BİR ŞEY OYNATIYORDU. TAKIM STATİ
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Gomez varken kim ne yapsın bunu?
Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.