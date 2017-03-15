Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor

Son 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 15 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, sadece bir kez rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, bu yenilgiyi de 2014-2015 sezonunda ve Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge takımına 3-1 yenilerek aldı.

Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 7 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, evindeki 15 maçta 22 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Beşiktaş'ın son 15 maçtaki iç saha performansı şöyle:

Maç Organizasyon Sonuç Hapoel Beer-Sheva Avrupa Ligi 2-1 Benfica Şampiyonlar Ligi 3-3 Napoli Şampiyonlar Ligi 1-1 Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 1-1 Skenderbeu Avrupa Ligi 2-0 Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi 1-1 Sporting Lizbon Avrupa Ligi 1-1 Club Brugge Avrupa Ligi 1-3 Liverpool Avrupa Ligi 1-0 (penaltılarla 5-4) Tottenham Avrupa Ligi 1-0 Partizan Avrupa Ligi 2-1 Asteras Avrupa Ligi 1-1 Arsenal Şampiyonlar Ligi ön eleme 0-0 Feyenoord Şampiyonlar Ligi ön eleme 3-1 Tromsö Avrupa Ligi 2-0

- Avrupa'daki iç saha performansı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 96 karşılaşma yaptı.

Siyah-beyazlı takım, bu maçların 49'undan galibiyet, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 140 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 96 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son Avrupa kupası mücadelesinde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etmişti.