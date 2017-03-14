 Yere sağlam basıyoruz – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Yere sağlam basıyoruz

    Yere sağlam basıyoruz
    Beşiktaşlı yönetici , şampiyonluk konusunda temkinli konuştu. Albayrak, "Bu işin içinde her türlü sonuç var. Matematiksel olarak garantilemedik, daha 10 maç ve alınabilecek 30 puan var. Her şey olabilir, her sonuç çıkabilir. Ayaklarımız yere sağlam basıyor" yorumunu yaptı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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