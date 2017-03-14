Talisca’ya Lazio kancası
Portekiz medyası, Lazio’nun yeni sezon planlarında Anderson Talisca’yı transfer etmek olduğunu yazdı!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için İtalya'nın köklü kulübü Lazio'nun devrede olduğu iddia edildi. Sezon başında Portekiz'in Benfica kulübünden 2 yıllığına kiralanan Talisca için İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Lazio'nun devreye girdiği iddia edildi. Portekiz basınında çıkan habere göre Lazio, yeni sezon planlarında Talisca'yı transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2017- 18 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı kulüp, bu süre zarfı içinde Benfica'ya 25 milyon euro vermesi halinde Talisca'nın bonservisini alma hakkına sahip.
LİVERPOOL TAKİPTE
Haberde ayrıca İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un da Talisca için nabız yokladığı ve teklif için sezon sonunu bekleyeceği belirtildi. Brezilyalı sol ayak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Her şey yolunda giderse başkanımız bonservisimi alır" sözlerini kullanmıştı. Anderson Talisca, bu sezon Siyah-beyazlı formayla toplam 22 maça çıkarken, 9 gol kaydetti ve 3 de asist yaparak skora katkıda bulundu.
LİVERPOOL TAKİPTE
Haberde ayrıca İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un da Talisca için nabız yokladığı ve teklif için sezon sonunu bekleyeceği belirtildi. Brezilyalı sol ayak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Her şey yolunda giderse başkanımız bonservisimi alır" sözlerini kullanmıştı. Anderson Talisca, bu sezon Siyah-beyazlı formayla toplam 22 maça çıkarken, 9 gol kaydetti ve 3 de asist yaparak skora katkıda bulundu.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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