 Talisca’ya Lazio kancası – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Talisca’ya kancası

    Talisca’ya Lazio kancası

    Portekiz medyası, ’nun yeni sezon planlarında ’yı transfer etmek olduğunu yazdı!

    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için İtalya'nın köklü kulübü 'nun devrede olduğu iddia edildi. Sezon başında Portekiz'in Benfica kulübünden 2 yıllığına kiralanan Talisca için İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Lazio'nun devreye girdiği iddia edildi. Portekiz basınında çıkan habere göre Lazio, yeni sezon planlarında Talisca'yı transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2017- 18 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı kulüp, bu süre zarfı içinde Benfica'ya 25 milyon euro vermesi halinde Talisca'nın bonservisini alma hakkına sahip.

    LİVERPOOL TAKİPTE
    Haberde ayrıca İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un da Talisca için nabız yokladığı ve teklif için sezon sonunu bekleyeceği belirtildi. Brezilyalı sol ayak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Her şey yolunda giderse başkanımız bonservisimi alır" sözlerini kullanmıştı. , bu sezon Siyah-beyazlı formayla toplam 22 maça çıkarken, 9 gol kaydetti ve 3 de asist yaparak skora katkıda bulundu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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