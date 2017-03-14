Sponsorlar Vodafone Arena'yı gezdi
Beşiktaş Kulübüne sponsor olan firmaların temsilcileri, Vodafone Arena'yı gezdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette sponsor firmaların temsilcilerine Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Deniz Atalay, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ile yöneticiler Hüseyin Mican, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Erdal Karacan ve Umut Kutlu'nun eşlik ettiği belirtildi.
Ziyaret sırasında statta bulunan Beşiktaş Müzesi'nin de gezildiği kaydedildi.
Bu ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Ahmet Nur Çebi, sponsorların önemine dikkati çekerek, "Sponsorlarımız bizim için çok kıymetli. Bütçeleri büyütmek için sponsorlara ihtiyacımız var. Beşiktaş da aynı şekilde sponsorlara fayda sağlıyor. İşbirliklerinden sponsorlarımız da mutlu. Bu birlikteliklerin artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 19:03
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Toplam 46
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gs başaksehir gerçeğini unutmayın
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Toplam 3
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oguz samsun tsclup a forma almaya gittim geçen yaz.formayı elime aldım,o paraya kalite sıfır.katkı olsun diye ogluma aynı fiyata bişeler aldım
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Toplam 16
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........ şakamı bu 5 dk videosunu izledim orda bile ışık yok ayağında top tutamıyo top kontrolü sıfır
Sponsorlar Vodafone Arena'yı gezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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