 Sponsorlar Vodafone Arena'yı gezdi – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Sponsorlar 'yı gezdi

    Sponsorlar Vodafone Arena'yı gezdi

    Kulübüne sponsor olan firmaların temsilcileri, 'yı gezdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette sponsor firmaların temsilcilerine Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Deniz Atalay, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ile yöneticiler Hüseyin Mican, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Erdal Karacan ve Umut Kutlu'nun eşlik ettiği belirtildi.

    Ziyaret sırasında statta bulunan Beşiktaş Müzesi'nin de gezildiği kaydedildi.

    Bu ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Ahmet Nur Çebi, sponsorların önemine dikkati çekerek, "Sponsorlarımız bizim için çok kıymetli. Bütçeleri büyütmek için sponsorlara ihtiyacımız var. Beşiktaş da aynı şekilde sponsorlara fayda sağlıyor. İşbirliklerinden sponsorlarımız da mutlu. Bu birlikteliklerin artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:03
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