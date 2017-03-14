Quaresma PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Querasma'nın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la oynanan maçta cezalı olmasına rağmen akredite alanına girmesi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Portekizli futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesinden tedbirli olarak sevk edildiği kaydedildi.
Söz konusu maddede "Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacakları gibi akredite de edilemezler. Cezalı olmasına rağmen akredite alanlara giren futbolculara 5 bin liradan 60 bin liraya kadar para cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.
TFF Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe'yi de Aytemiz Alanyaspor'la, Trabzonspor'u da Akhisar Belediyespor'la oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk etti.
Ayrıca, hukuk müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantepspor'u, TFF 1. Lig'den Göztepe ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil'i, Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve futbolcusu Osman Fırat'ı, Elazığspor, Adana Demirspor ve Şanlıurfasporlu futbolcu Artun Akçakın'ı da disiplin kuruluna gönderdi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 19:11
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 9
Yorum
Ergin Atamanı Bırak Futbola bak Ergin Atamanın yanındayız.Ergin Ataman Galatasaray da devam etmelidir. Ergin Atamana gelene kadar futbol ve yönetimden gidecek çok adam var.
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 33
Yorum
Ahmet Sezon Sonunda : Sabri, Hakan Balta, Chedjou, De Jong ve Snejder'in gitmesi şart oldu ....
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 33
Yorum
gs 30 luk futbolcuların tamamı takımdan gönderilmeli oynamadan yüksek maaş kazanıyorlar artık bi anlamı kalmadı bu futbolcuların...
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