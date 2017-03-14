Quaresma PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Querasma'nın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la oynanan maçta cezalı olmasına rağmen akredite alanına girmesi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Portekizli futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesinden tedbirli olarak sevk edildiği kaydedildi.

Söz konusu maddede "Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacakları gibi akredite de edilemezler. Cezalı olmasına rağmen akredite alanlara giren futbolculara 5 bin liradan 60 bin liraya kadar para cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.

TFF Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe'yi de Aytemiz Alanyaspor'la, Trabzonspor'u da Akhisar Belediyespor'la oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya sevk etti.

Ayrıca, hukuk müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantepspor'u, TFF 1. Lig'den Göztepe ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil'i, Samsunspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve futbolcusu Osman Fırat'ı, Elazığspor, Adana Demirspor ve Şanlıurfasporlu futbolcu Artun Akçakın'ı da disiplin kuruluna gönderdi.