''Q7’ye ceza vereceğiz''

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, Portekizli yıldıza ceza verileceğini açıkladı.

Deneyimli yönetici, "Futbolun patronu Şenol Güneş ve gerekeni yapıyor. Biz yönetici olarak yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz, ama ceza müessesesi var. Biz nasıl vecibelerimizi yerine getirmediğimizde ceza varsa, futbolcu da yerine getirmediği sürece cezasını ödemek zorundadır. Yönetimde gündeme gelecektir, biz ceza vermeyi düşünüyoruz" dedi. Çebi, Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın performansı için de şu yorumu yaptı: "Beşiktaş'ın her futbolcusu da başarılı oluyor, biz bunlarla gurur duyuyoruz. Sergen hoca Beşiktaşlı ama profesyonel bir sözleşmesi olan, Kayserispor'u yöneten bir hocamız. Beşiktaşlı olmasından gurur duydum. Sergen hocamızı da tebrik ediyoruz. Futbolculuğu kadar, hocalığının da parlak olacağını düşünüyorum."