''Q7’ye ceza vereceğiz''
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, Portekizli yıldıza ceza verileceğini açıkladı.
Deneyimli yönetici, "Futbolun patronu Şenol Güneş ve gerekeni yapıyor. Biz yönetici olarak yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz, ama ceza müessesesi var. Biz nasıl vecibelerimizi yerine getirmediğimizde ceza varsa, futbolcu da yerine getirmediği sürece cezasını ödemek zorundadır. Yönetimde gündeme gelecektir, biz ceza vermeyi düşünüyoruz" dedi. Çebi, Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın performansı için de şu yorumu yaptı: "Beşiktaş'ın her futbolcusu da başarılı oluyor, biz bunlarla gurur duyuyoruz. Sergen hoca Beşiktaşlı ama profesyonel bir sözleşmesi olan, Kayserispor'u yöneten bir hocamız. Beşiktaşlı olmasından gurur duydum. Sergen hocamızı da tebrik ediyoruz. Futbolculuğu kadar, hocalığının da parlak olacağını düşünüyorum."
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
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bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
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Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
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Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
''Q7’ye ceza vereceğiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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