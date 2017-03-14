 Olympiakos’ta 7 eksikli maç! – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ta 7 eksikli maç!

    Olympiakos’ta 7 eksikli maç!
    ile ilk maçta sahasında 1-1 berabere kalan 'ta teknik direktör Vasilios Vouzas, Atromitos maçına 7 farklı oyuncuyla çıktı. Yunan teknik adam Figueiras, Cissokho, Botia, Romao, Elyonoussi, Manthiatis ve Ansarifard'ın yerine; Paredes, de la Bella, Da Costa, Martins, Marin, Androustos ve Chori'ye forma şansı verdi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olympiakos’ta 7 eksikli maç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.