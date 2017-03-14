Olympiakos’ta 7 eksikli maç!
Beşiktaş ile ilk maçta sahasında 1-1 berabere kalan Olympiakos'ta teknik direktör Vasilios Vouzas, Atromitos maçına 7 farklı oyuncuyla çıktı. Yunan teknik adam Figueiras, Cissokho, Botia, Romao, Elyonoussi, Manthiatis ve Ansarifard'ın yerine; Paredes, de la Bella, Da Costa, Martins, Marin, Androustos ve Chori'ye forma şansı verdi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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