Normal değil!
Mehmet Özdilek, “Aboubakar’dan normal gol beklemiyorum. Çünkü o, ‘olmaz’ dediğiniz golleri atıyor” derken; yönetici Ahmet Çebi ise Kamerunlu forvetin bonservisi için mayıs sonunu bekleyeceklerini söyledi.
Beşiktaş'ta Kayserispor maçının en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz iki gol atan Vincent Aboubakar oldu. Aboubakar için en ilginç yorum ise Beşiktaş'ın efsane oyuncularından, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten geldi. Golcü oyuncu Aboubakar'ın performansını değerlendiren Özdilek, "İlk golde Aboubakar zor bir pozisyonda müthiş bir vuruşla golü yaptı. Çünkü o, vuruş kolay değil. Ben Aboubakar'dan zaten normal gol beklemiyorum!.. 'İnanılmaz, olmaz' dediğiniz golleri yapıyor; 'kesin atar' dediğiniz golleri ise kaçırabiliyor. Bu da, golcülerin doğasında var. Ama şunu söylemem gerekir ki üzerine koyarak gidiyor, ilk geldiği zamanki Aboubakar değil" ifadelerini kullandı.
ÇEBİ: BONSERVİS ZAMANI DEĞİL
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Çebi, son dönemde performansı artan Aboubakar'ın bonservisinin Porto'dan alınıp alınmayacağıyla ilgili konuştu. Tecrübeli yönetici, "Planlama mayıs sonunda kendini gösterir, o gün herkes öğrenecek. Bugünün konusu değil. Aboubakar'ın Afrika'dan döndükten sonra çıkışı var. Ama bir kişinin iyi olması çözmüyor, hep beraber iyi olmalıyız" yorumunu yaptı.
DİĞERLERİ BİZİ ÖRNEK ALSIN
Ahmet Çebi, rakiplerinin seyirci sayılarının yüksek olması için Beşiktaş'ın örnek alınması gerektiğini vurguladı. Çebi, "Takımlarının statlarının dolması için yöneticilerinin muhlis olmasında fayda var. Kızgın tavırlarla taraftarı yanınıza alamazsınız. Biz Beşiktaş olarak taraftarımıza kırıcı bir davranışımız olmamıştır. Bizim yönetme şeklimizi örnek alırlarsa, bizim kadar taraftar çekeceklerdir. Taraftar artık kızgınlık ve kavgadan hoşlanmıyor" dedi.
AS: RAKİBİNİ DELİ ETTİ!
Aboubakar'ın Kayseri maçında Erkan Kaş'a attığı müthiş çalım, İspanyol basınında da yankı uyandırdı. İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden AS, siyah beyazlı oyuncunun çalımını sayfalarına taşırken, Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho benzetmesi yaptı ve "Aboubakar, Ronaldinho gibi çalımıyla rakip savunmacıyı deli etti" ifadesini kullandı. Bu arada 'vincentaboubakarofficial9' isimli instagram hesabından yapılan, "3 puan alamadığımız için çok üzgünüm, 2 golümden dolayı çok mutluyum! Sıra, Olympiakos'u İstanbul'un Denizine Batırma Vakti" paylaşım, büyük yankı uyandırdı.
TUR ŞANSIMIZI YÜKSEK GÖRÜYORUM
Yönetici Ahmet Çebi, UEFA'da tur şanslarını yüksek gördüğünü belirterek, "Takımın ruhu ortada. Olympiakos'tan daha iyi top oynadığımızı düşünüyoruz. Maça çıktığımız gün nasıl performans gösterdiğimiz önemli. Bizim hedefimiz daha yukarısı, o yüzden Olympiakos'u elemeliyiz" dedi.
ÇEBİ: BONSERVİS ZAMANI DEĞİL
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Çebi, son dönemde performansı artan Aboubakar'ın bonservisinin Porto'dan alınıp alınmayacağıyla ilgili konuştu. Tecrübeli yönetici, "Planlama mayıs sonunda kendini gösterir, o gün herkes öğrenecek. Bugünün konusu değil. Aboubakar'ın Afrika'dan döndükten sonra çıkışı var. Ama bir kişinin iyi olması çözmüyor, hep beraber iyi olmalıyız" yorumunu yaptı.
DİĞERLERİ BİZİ ÖRNEK ALSIN
Ahmet Çebi, rakiplerinin seyirci sayılarının yüksek olması için Beşiktaş'ın örnek alınması gerektiğini vurguladı. Çebi, "Takımlarının statlarının dolması için yöneticilerinin muhlis olmasında fayda var. Kızgın tavırlarla taraftarı yanınıza alamazsınız. Biz Beşiktaş olarak taraftarımıza kırıcı bir davranışımız olmamıştır. Bizim yönetme şeklimizi örnek alırlarsa, bizim kadar taraftar çekeceklerdir. Taraftar artık kızgınlık ve kavgadan hoşlanmıyor" dedi.
AS: RAKİBİNİ DELİ ETTİ!
Aboubakar'ın Kayseri maçında Erkan Kaş'a attığı müthiş çalım, İspanyol basınında da yankı uyandırdı. İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden AS, siyah beyazlı oyuncunun çalımını sayfalarına taşırken, Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho benzetmesi yaptı ve "Aboubakar, Ronaldinho gibi çalımıyla rakip savunmacıyı deli etti" ifadesini kullandı. Bu arada 'vincentaboubakarofficial9' isimli instagram hesabından yapılan, "3 puan alamadığımız için çok üzgünüm, 2 golümden dolayı çok mutluyum! Sıra, Olympiakos'u İstanbul'un Denizine Batırma Vakti" paylaşım, büyük yankı uyandırdı.
TUR ŞANSIMIZI YÜKSEK GÖRÜYORUM
Yönetici Ahmet Çebi, UEFA'da tur şanslarını yüksek gördüğünü belirterek, "Takımın ruhu ortada. Olympiakos'tan daha iyi top oynadığımızı düşünüyoruz. Maça çıktığımız gün nasıl performans gösterdiğimiz önemli. Bizim hedefimiz daha yukarısı, o yüzden Olympiakos'u elemeliyiz" dedi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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