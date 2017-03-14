 Milli oyunculara Fabri de ekleniyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Milli oyunculara Fabri de ekleniyor

    Milli oyunculara Fabri de ekleniyor
    'ta, Milli futbolcular kervanına kaleci 'in de eklenmesi bekleniyor. Fabri'nin İspanya Milli Takımı'na çağırılacağı haberlerinin sevindirici olduğunu belirten yönetici Ahmet Çebi, "Bizim oyuncularımızın milli takımlarında yer alması, kulübümüzün marka değerini arttırır, tüm oyuncularımız çağrılır inşallah" ifadesini kullandı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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