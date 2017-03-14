Milli oyunculara Fabri de ekleniyor
Beşiktaş'ta, Milli futbolcular kervanına kaleci Fabricio Ramirez'in de eklenmesi bekleniyor. Fabri'nin İspanya Milli Takımı'na çağırılacağı haberlerinin sevindirici olduğunu belirten yönetici Ahmet Çebi, "Bizim oyuncularımızın milli takımlarında yer alması, kulübümüzün marka değerini arttırır, tüm oyuncularımız çağrılır inşallah" ifadesini kullandı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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