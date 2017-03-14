Marcelo’da yırtık şoku!
Kayseri maçında sakatlanan Brezilyalı stoperin sol kalça kasında yırtık tespit edildi!.. Marcelo, Olympiakos ve pazar günü Antalya ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Beşiktaş'a, Olympiakos ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde kötü haber geldi. Pazar günü oynanan Kayseri maçının 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo'nun sol kalça kasında 1. derecede yırtık olduğu öğrenildi. Beşiktaş kulübü, Marcelo'nun sağlık durumuyla ilgili, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisi başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Marcelo'nun, Olympiakos ve Antalya maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Bu arada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sakatlığım o kadar kötü değil, yakında sahalara dönmüş olurum. Mesaj atan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
35 MAÇTA OYNADI
Bu sezon 35 resmi maçta görev yapan Marcelo, ligdeki 24 maçın 23'ünde oynadı. 3 gol atan Sambacı'nın oynamadığı tek maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup oldu.
35 MAÇTA OYNADI
Bu sezon 35 resmi maçta görev yapan Marcelo, ligdeki 24 maçın 23'ünde oynadı. 3 gol atan Sambacı'nın oynamadığı tek maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup oldu.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
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Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Marcelo’da yırtık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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