 Marcelo’da yırtık şoku! – Fotomaç – 14 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’da yırtık şoku!

    Marcelo’da yırtık şoku!

    Kayseri maçında sakatlanan Brezilyalı stoperin sol kalça kasında yırtık tespit edildi!.. , Olympiakos ve pazar günü Antalya ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

    'a, Olympiakos ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde kötü haber geldi. Pazar günü oynanan Kayseri maçının 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 'nun sol kalça kasında 1. derecede yırtık olduğu öğrenildi. Beşiktaş kulübü, Marcelo'nun sağlık durumuyla ilgili, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisi başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Marcelo'nun, Olympiakos ve Antalya maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Bu arada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sakatlığım o kadar kötü değil, yakında sahalara dönmüş olurum. Mesaj atan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    35 MAÇTA OYNADI
    Bu sezon 35 resmi maçta görev yapan Marcelo, ligdeki 24 maçın 23'ünde oynadı. 3 gol atan Sambacı'nın oynamadığı tek maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup oldu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marcelo’da yırtık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.