 Lens atağı cuma günü – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Lens atağı cuma günü

    Lens atağı cuma günü
    , 'de kiralık oynayan Jeremain Lens'ten vazgeçmiyor. Başkan Fikret Orman'ın, Kayserispor maçı sonrasında yönetici Umut Güner'i aradığı ve Sunderland'den randevu almasını, Ali Naibi ile birlikte İngiltere'ye giderek Lens-Tolgay takasını bitirmesini istediği iddia edildi. 'ın cuma günü için Beşiktaş'a randevu vermesi ise umutların artmasına neden oldu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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