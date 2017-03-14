 Kara Kartallar Jesus’u istiyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
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HEPSİ
    14 Mart 2017, Salı
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    Kara Kartallar Jesus’u istiyor

    Kara Kartallar Jesus’u istiyor
    Portekiz kaynaklı spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberde; 'ın uzun süredir ile görüştüğü, Portekizli teknik adama önerilen son kontrat rakamının net 6 milyon euro olduğu iddia edildi. Yılda 4 milyon euro kazanan Jesus'un 2018'e kadar kontratı olmasına rağmen bu kontratından çıkabileceği ve böylece Beşiktaş'a gelebileceği bilgisi verildi. Şenol Güneş'in kontratının sezon sonunda bittiği hatırlatılırken, Beşiktaş'ın bu nedenle Jesus konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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