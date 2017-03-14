Kara Kartallar Jesus’u istiyor
Portekiz kaynaklı spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberde; Beşiktaş'ın uzun süredir Jorge Jesus ile görüştüğü, Portekizli teknik adama önerilen son kontrat rakamının net 6 milyon euro olduğu iddia edildi. Yılda 4 milyon euro kazanan Jesus'un 2018'e kadar kontratı olmasına rağmen bu kontratından çıkabileceği ve böylece Beşiktaş'a gelebileceği bilgisi verildi. Şenol Güneş'in kontratının sezon sonunda bittiği hatırlatılırken, Beşiktaş'ın bu nedenle Jesus konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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