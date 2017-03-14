 Dusko Tosic’de korkulan olmadı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ’de korkulan olmadı

    Dusko Tosic’de korkulan olmadı
    Kayserispor maçında sakatlanan Tosic'in tedavisine hemen başlandığı ve perşembe akşamı oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi. Girdiği iki mücadelede rakibinin kramponunun çivisi ayak bileğini kesen ve 1.5 santim yırtık oluşan 'e 3 dikiş atıldı. Tosic, durumunu soranlara, "Perşembe günü oynayacağım" cevabı verdi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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