Dusko Tosic’de korkulan olmadı
Kayserispor maçında sakatlanan Tosic'in tedavisine hemen başlandığı ve perşembe akşamı oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi. Girdiği iki mücadelede rakibinin kramponunun çivisi ayak bileğini kesen ve 1.5 santim yırtık oluşan Dusko Tosic'e 3 dikiş atıldı. Tosic, durumunu soranlara, "Perşembe günü oynayacağım" cevabı verdi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Dusko Tosic’de korkulan olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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