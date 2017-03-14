 Dinlenmelerine izin verilmedi – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Dinlenmelerine izin verilmedi

    Dinlenmelerine izin verilmedi
    'a durmak yasak. Pazar akşamı Kayseri'yi konuk eden siyah-beyazlılar, Olympiakos maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Kayseri maçında oynayan oyuncular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular istasyon, çift kale maç ve şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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