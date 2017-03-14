Dinlenmelerine izin verilmedi
Beşiktaş'a durmak yasak. Pazar akşamı Kayseri'yi konuk eden siyah-beyazlılar, Olympiakos maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Kayseri maçında oynayan oyuncular, antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular istasyon, çift kale maç ve şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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