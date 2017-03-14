 Biletler çıktı ve tükendi – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Biletler çıktı ve tükendi

    Biletler çıktı ve tükendi
    'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Yunanistan'ın ekibiyle perşembe akşamı yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Bilet fiyatları 100 ila 300 TL arasında değişirken, akşam saatlerine doğru biletlerin tamamına yakınının tükendiği belirtildi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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