Biletler çıktı ve tükendi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle perşembe akşamı yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Bilet fiyatları 100 ila 300 TL arasında değişirken, akşam saatlerine doğru biletlerin tamamına yakınının tükendiği belirtildi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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