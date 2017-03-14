Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ligde 10 kritik haftanın kaldığını vurgulayan Çalımbay, her maçı kazanmak istediklerini, özellikle sahalarında oynayacakları karşılaşmaları iyi bir şekilde bitirmeye çalışacaklarını aktardı.

Zaman zaman şansızlıklar yaşadıklarını, sakat ve cezalı oyuncularının olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Bu hafta öyle bir durumda da genç arkadaşımız Yusuf Çelik'e şans verdik. Yusuf, şansını çok iyi şekilde kullandı. Mükemmel şekilde oynadı. 'Görev verdiğinizde her zaman seve seve görevimi yaparım' dedi. Fırsatını çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Hem çok iyi bir arkadaş kazanmış olduk. Hem de çok iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk devresinde Beşiktaş'la oynadıkları maçı hatırlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"O maçın ilk yarısında 3 veya 4-0 öne geçmemiz gerekiyordu. Ta ki hakem arkadaşın hata yaparak verdiği faul ve arkasından kırmızı kart göstermesi bizi mahvetti, 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'a karşı o taraftar önünde çok zor bir oyundu ama ben takımıma orada inanmıştım. Yine inanıyorum ve kendimize güveniyoruz. Bizim de hedeflerimiz var, bir şeyleri yapmamız, iyi yerlere gelmemiz lazım. Onun için Beşiktaş maçını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz ama kolay değil. Bana göre şu anda Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımı. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok iyi şekilde gidiyorlar. Zor bir maç olacak, bunun farkındayız, bilincindeyiz."

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la oynayacağı rövanş maçı için başarılar dileyerek, "İnşallah tur atlayacaklardır." dedi.



"BÜTÜN TAKIMA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Teknik direktör Çalımbay, Beşiktaş takımında bir sürü yıldız oyuncu olduğunu, kimin ne zaman nerede çıkacağının belli olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Bizim bütün takıma dikkat etmemiz gerekiyor ama burada en önemli olan biziz. Bizim yapacaklarımız çok önemli. Burada taraftar desteği çok çok önemli. Kolay maç olmayacağını biliyoruz. Beşiktaş'a karşı her türlü önlemimizi alacağız ama mutlaka maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor."



DİEGO VE FORNEZZİ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



Antrenmana izinli olan Ramon Motta katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve kaleci Saso Fornezzi takımdan ayrı çalıştı.