Beşiktaş-Olympiakos maçına İngiliz hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 16 Mart Perşembe günü yapacağı rövanş maçında İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Oliver'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleştirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.