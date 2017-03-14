Beşiktaş-Olympiakos maçına İngiliz hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 16 Mart Perşembe günü yapacağı rövanş maçında İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver görevlendirildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Oliver'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleştirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 13:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens atağı cuma günü
Toplam 41
Yorum
özer besiktas alır ama formasını :)
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 23
Yorum
savaş Ben Fikret başkanımın yerinde olsam Quresmayı, Taliscayı Babeli Tosici satarım. Tosict çok hata yapan biri.Diğerleri koşmaz mücadele etmez..
- Lens operasyonu
Toplam 40
Yorum
bumbum lens karakterli bır yapıya sahıp oyuncu ve ben ınanmıyorum fenerbahçeden başka bır klupte oynıcagına
Beşiktaş-Olympiakos maçına İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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