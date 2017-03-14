Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos ile oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak pas ve şut çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışması, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift maç ile sona erdi.
Beşiktaş, son çalışmasını yarın akşam saat 19.00'da 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenman öncesi saat 18.30'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:36
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sertan çüşşş
- "Milli araya mutlu girmek istiyoruz"
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Zero Yıllardır Milli takımdan geçinip en ufak bir katkı yapamayanlardan bıktık,usandık.Gazla arabam çalışıyor lakin Milli takım artık çalışmıyor.
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kasty54 oynattığı futbol belli, fenerin hocası olacak t.d. değil.2010-2011 sezonundan sonra da mantelitesine birseyler katmadığı çok bariz.
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