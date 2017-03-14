Atiba Hutchinson istikrarını koruyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun 11. haftasında 3. sarı kartına ulaşan Hutchinson, şu ana dek cezalı duruma düşmeme başarısı gösterdi.

Atiba Hutchinson, ligin 7. haftasında Kayserispor karşısında sarı kart görürken, 8. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde aynı durumla karşılaştı.

Süper Lig'de 11. haftada maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, daha sonra görev aldığı 13 maçta kart görmedi. Orta sahada savunmaya dönük kritik bir görev yapan Atiba Hutchinson, şampiyonluk mücadelesi veren takımını yalnız bırakmamayı başardı.

- Centilmenliğiyle dikkati çekiyor

Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çeken Hutchinson, performansının yanı sıra centilmenliğiyle beğeni topluyor.

Sakin görüntüsü ve performansıyla adından söz ettiren siyah-beyazlı oyuncu, geçen sezon 34 lig maçında da görev alırken kart dahi görmedi.

- 71 maçta cezalı duruma düşmedi

Atiba Hutchinson, ligde son olarak 2014-2015 sezonunda cezalı duruma düştü.

2014-2015 sezonun 15. haftasında Konyaspor karşısında çift sarı karttan kırmızı kart gören Hutchinson, sonraki Galatasaray maçında cezalı olduğu için görev alamadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, cezasının ardından üst üste çıktığı 54 maçı kart görmeden tamamladı.

Hutchinson, 2014-2015 sezonun 15. haftasının ardından görev aldığı 71 karşılaşmada cezalı duruma düşmedi. 2014-2015'teki cezasının ardından o sezon 15 maça daha çıkan ve bu sıkıntıyla karşılaşmayan siyah-beyazlı oyuncu, geçen sezon ise 34 maçta kart dahi görmedi. Bu sezon 3 sarı kart gören Atiba Hutchinson, 22 karşılaşmada takımını bu konuda zor durumda bırakmadı.