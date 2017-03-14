Aboubakar ikinci yarıda göz doldurdu
Beşiktaş’ın sezon başında Porto’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı, ancak ilk yarıdaki performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Aboubakar, ikinci yarıdaki formuyla dikkat çekiyor.
1 maçta 90 dakika oynadı
Ligin ikinci yarısının başlamasının ardından 6 mücadelede forma giyen Aboubakar, sadece Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika şans buldu. Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynanan ilk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Kamerunlu futbolcu, ikinci maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve takımının ilk golüne imza attı. Aboubakar, bir sonraki turda da Olympiakos deplasmanında ilk 11'de görev aldı. 1-1 biten mücadelede Beşiktaş'ın golünü atan yıldız futbolcu, takımına da tur için büyük avantaj sağladı. Ligde 4 karşılaşmada forma giyen Aboubakar, 2-1 kaybedilen Karabükspor maçında 72. dakikada oyuna girip takımının golünü atan isim oldu. Yıldız golcü 3-1 biten Akhisar maçında 19 dakika, 1-0 sona eren Çaykur Rizespor mücadelesinde de 17 dakika sahada kaldı. Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki golcü, 90 dakika oyunda kalırken, sağ kanatta oynamasına karşın rakip fileleri 2 kez sarsmayı başardı.
12 gole ulaştı
Ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Aboubakar, Beşiktaş formasıyla da bu sezon resmi maçlarda 12 gole ulaştı. Aboubakar, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Spor Toto Süper Lig'de de 6 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'la kamp yapamadı
Beşiktaş'a ağustos ayının sonunda transfer olan Aboubakar, siyah-beyazlı ekiple ne sezon başında ne de devre arasında kamp yapamadı. Yıldız futbolcu, ligin ortasında, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için takım kampına katılamadı. Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'la şampiyonluğa uzanan Aboubakar, Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımımla hiç kamp yapamadım. Bu da ilk yarıdaki performansımı etkiledi. Ama şimdi iletişimim günden güne daha iyiye gidiyor. Bundan sonra daha fazla gol atacağım" ifadelerini kullanmıştı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 11:20
- Muharrem Usta'dan ikinci yarı analizi
Toplam 1
Yorum
İKİZ NİYE BEKLEMİYORSUN. SENARYOLU FUTBOLDA BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. TURNUSOL KAĞIDI GİBİ.HANGİ ANADOLU ŞEHRİNDE BELEŞ İKİ TANE STAT VAR
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 18
Yorum
12nümero Rivaldonun 22-23 yaşlarındaki hallerini anımsıyorum, ne golleri vardı.Duran top,hareketli,vole,röveşata,asist hepsinin kralı vardı.
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 18
Yorum
12nümero Talisca hamle oyuncusudur.1 sene daha Güneşle çalışırsa iyi olur.Takıma alışır,kendisini geliştirir.Ama BJKnin bir 10 numara alması lazım.
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