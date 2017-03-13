Umut ofsayta takıldı
Kayseri 20. dakikada bir gol buldu ama Umut ofsayta takıldı.
Portekizli kanat oyuncusu Varela, sol kanatta topla buluştu ve sağ ayağının dışıyla ortayı kesti. Bu ortayı kale sahası üzerinden kafayla tamamlayan Umut Bulut topu ağlara gönderirken hakem Cüneyt Çakır golü geçersiz saydı. Umut beraberliği getiren golü ise 64'te buldu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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