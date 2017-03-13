 Umut ofsayta takıldı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Umut ofsayta takıldı

    Umut ofsayta takıldı

    Kayseri 20. dakikada bir gol buldu ama Umut ofsayta takıldı.

    Portekizli kanat oyuncusu Varela, sol kanatta topla buluştu ve sağ ayağının dışıyla ortayı kesti. Bu ortayı kale sahası üzerinden kafayla tamamlayan topu ağlara gönderirken hakem Cüneyt Çakır golü geçersiz saydı. Umut beraberliği getiren golü ise 64'te buldu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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