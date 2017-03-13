 Uçakta büyük panik! – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Uçakta büyük panik!

    Uçakta büyük panik!
    Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı dün büyük tehlike atlattı. Siyah-beyazlılar, Tokat Plevne ile oynayacağı maç için bu şehre hareket etti. Ancak türbülansa giren ve Tokat Havaalanı'na iniş yapamayan uçak, tekrar İstanbul'a döndü. Maçın da yarına ertelendiği açıklandı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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