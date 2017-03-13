Uçakta büyük panik!

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı dün büyük tehlike atlattı. Siyah-beyazlılar, Tokat Plevne ile oynayacağı maç için bu şehre hareket etti. Ancak türbülansa giren ve Tokat Havaalanı'na iniş yapamayan uçak, tekrar İstanbul'a döndü. Maçın da yarına ertelendiği açıklandı.