Taraftar yine susmadı
Beşiktaş taraftarı, soğuk havaya rağmen Vodafone Arena’yı doldurdu. 90 dakika boyunca Kartal’a eşsiz bir destek vardı.
Beşiktaş taraftarı Kayserispor maçında da farkını gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarına müthiş bir destek verdiler. Maç öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar hepsine yumruk şov yaptırdı.
Maçın tamamında susmayan ve Vodafone Arena'yı inleten Beşiktaş taraftarı, maçın berabere bitmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Ancak maç sonunda oyuncular tribüne çağrılarak alkış yağmuruna tutuldu. Taraftarlar 'Şampiyon, şampiyon' diye bağırarak oyunculara moral verdi.
Maçın tamamında susmayan ve Vodafone Arena'yı inleten Beşiktaş taraftarı, maçın berabere bitmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Ancak maç sonunda oyuncular tribüne çağrılarak alkış yağmuruna tutuldu. Taraftarlar 'Şampiyon, şampiyon' diye bağırarak oyunculara moral verdi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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