Taraftar yine susmadı

Beşiktaş taraftarı, soğuk havaya rağmen Vodafone Arena’yı doldurdu. 90 dakika boyunca Kartal’a eşsiz bir destek vardı.

Beşiktaş taraftarı Kayserispor maçında da farkını gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarına müthiş bir destek verdiler. Maç öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar hepsine yumruk şov yaptırdı.



Maçın tamamında susmayan ve Vodafone Arena'yı inleten Beşiktaş taraftarı, maçın berabere bitmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Ancak maç sonunda oyuncular tribüne çağrılarak alkış yağmuruna tutuldu. Taraftarlar 'Şampiyon, şampiyon' diye bağırarak oyunculara moral verdi.