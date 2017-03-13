 Taraftar yine susmadı – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Taraftar yine susmadı

    Taraftar yine susmadı

    Beşiktaş taraftarı, soğuk havaya rağmen Vodafone Arena’yı doldurdu. 90 dakika boyunca Kartal’a eşsiz bir destek vardı.

    Beşiktaş taraftarı Kayserispor maçında da farkını gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarına müthiş bir destek verdiler. Maç öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar hepsine yumruk şov yaptırdı.

    Maçın tamamında susmayan ve Vodafone Arena'yı inleten Beşiktaş taraftarı, maçın berabere bitmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Ancak maç sonunda oyuncular tribüne çağrılarak alkış yağmuruna tutuldu. Taraftarlar 'Şampiyon, şampiyon' diye bağırarak oyunculara moral verdi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftar yine susmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.