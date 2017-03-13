''Şampiyonluk emek ister''
Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Kayserispor karşısında puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek daha çok yol almaları gerektiğini söyledi. "Vodafone Arena'da gel gitlerin yaşandığı güzel bir maç oldu" diyen Çebi, "Tabii kazanmak isterdik ama olmadı. Şampiyonluk emek ister. Daha çok maç var. Daha çok yol almalıyız" ifadesini kullandı. Çebi, 2 gol atan Aboubakar ile ilgili ise, "Aboubakar'ın performansı iyiydi ama yeterli olmadı. Takım oyunu bu sonuçta. Birkaç kişiyle olmaz" diye konuştu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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