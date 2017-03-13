 ''Şampiyonluk emek ister'' – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    ''Şampiyonluk emek ister''

    ''Şampiyonluk emek ister''
    Beşiktaş Asbaşkanı , Kayserispor karşısında puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek daha çok yol almaları gerektiğini söyledi. "Vodafone Arena'da gel gitlerin yaşandığı güzel bir maç oldu" diyen Çebi, "Tabii kazanmak isterdik ama olmadı. Şampiyonluk emek ister. Daha çok maç var. Daha çok yol almalıyız" ifadesini kullandı. Çebi, 2 gol atan Aboubakar ile ilgili ise, "Aboubakar'ın performansı iyiydi ama yeterli olmadı. Takım oyunu bu sonuçta. Birkaç kişiyle olmaz" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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