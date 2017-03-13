Quaresma’ya ceza gelebilir!

Ümraniye'de Kartal Yuvası mağazasının açılışını yapan Ahmet Nur Çebi, mağazayı gezip alışveriş yaptıktan sonra basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir mağaza açıldığını ve taraftarların buralardan yaptığı alışverişlerin Beşiktaş'ın kasasına büyük bir gelir olarak girdiğini söyleyen Çebi, "Çok güzel bir mağaza. Emeğe geçenlere teşekkür ederim, mağaza sahibine de bol kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken bilekliklerini sahaya atan ve Olympiakos mücadelesinde Atiba'yla tartışan Quaresma'yla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Çebi, "Futbolun patronu Şenol Güneş, takımdaki durumlarla ilgili olarak gereğini yapıyor. Eğitimci bir yapısı, karakteri, babacan tavırları zaten hocamızın futbolcusunu idare ederken başarılı olacağını gösteriyor. Yönetici olarak, yaptıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz ama bir ceza müessesemiz var. Kontratlardan kaynaklanan haklı hukuklarımız var. Biz nasıl vecibemizi yerine getirmediğimiz zaman futbolcumuza cezamızı ödüyorsak, futbolcu da vecibelerini yerine getirmediği zaman cezasını ödemek zorundadır. Ceza vermeyi düşünüyoruz. Yönetim kurulunda bu konu konuşulacak. Yönetim kurulunun son vereceği karar önemlidir. Bugünden ceza verilecektir diyemeyiz ama ceza verilmesiyle ilgili konu yönetim kurulu gündemine gelecektir" açıklamasını yaptı.İspanyol medyasında Beşiktaş'ın file bekçisi Fabri'nin İspanya Milli Takımı'na çağırılacağı konusuyla ilgili olarak konuşan Ahmet Nur Çebi, "Son derece başarılı bir kaleci. Sadece Fabri değil, futbolcularımızın hepsinin milli takımlarda yer alması, bizim marka değerimizi yükseltir. Hepsi milli takımda yer alır inşallah" diye konuştu.Beşiktaş'ın Kayserispor'la berabere kalmasının futbolun içinde olan bir durum olduğunu söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kayserispor'un ikinci yarıda aldığı puanlara bakınca Beşiktaş'tan sonra ikinci takım olarak gözüküyor. Ligin ikinci yarısındaki performansı ortada. Zorlu bir maç olmasını bekliyorduk. Üç sonuca da hazır bir maç seyrettik. Çok keyifli bir karşılaşma oldu izleyenler açısından. Şampiyonluk büyük emek ve alın teri ister. Son düdük çalmadan kimsenin şampiyon olduğu söylenemez. Ligin altında olan 7-8 kritik takım var. Onlarla yapacağınız her maç Kayserispor maçı gibidir. Çok önemsememiz ve çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dünkü sonuç için üzgünüz ama diğer rakiplerimizden hala daha öndeyiz. Bu da önemli bir konu" dedi.Olympiakos maçının ardından Kayserispor karşısında da attığı 2 golle beraberliği kurtaran Aboubakar'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı ile ilgili de konuşan Çebi, "Planlama Mayıs ayı sonunda kendini gösterir. Sonuçları o gün öğrenirsiniz. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra performansında büyük bir çıkış var. Futbol bir takım oyunu, bir kişinin iyi olması konuyu çözmüyor. Hep beraber iyi olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile rövanş maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın turu geçmek için şansının yüksek olduğuna inandığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Ben tur şansını yüksek görüyorum. En iyi ihtimali düşünüyoruz. Bunun için de takımın ruhu ve futbol yapısı ortada. Olympiakos'tan daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sonuçta maça çıktığınızda nasıl bir oyun oynadığınız ve nasıl bir performans gösterdiğiniz önemli. Temenni ediyorum ki Olympiakos'u eleyerek bu turu geçmiş olacağız. Bizim hedefimiz daha yukarısı. Onun için Olympiakos'u elemek zorundayız" diye konuştu.Sergen Yalçın'ın Kayserispor'un başında çok başarılı olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Çebi, "Beşiktaş'ın hocalarının başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Sergen Yalçın, Beşiktaş'lıdır ama bir yandan da profesyonel sözleşmesi olan, Beşiktaş'lılığın ahlak kuralları içinde Kayserispor'u oynatan hocamız. Beşiktaşlı olmasından ve Kayserispor'u getirdiği noktadan gurur duyduğum hocamıza başarılar diliyorum. Hocayı da, futbolcularını da tebrik ediyorum. Oynadığı futbol kadar teknik adamlığının da parlak olacağını düşünüyorum" dedi.Bu sezon statlarda tribünlerin boş kalmasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Takımların statlarının dolması için yöneticilerinin muhlis ve naif olmasında fayda var. Kırıcı ve kızgın tavırlarla taraftarı yanınıza alamazsınız. Bizim Beşiktaş olarak taraftarımıza kırıcı bir davranışımız olmamıştır. Eğer diğer takımlar da bizim bu davranışımızı örnek alarak taraftarımızı yönetme şeklimizi örnek alırlarsa bizim kadar taraftarlarını statlarına çekebileceklerdir. Taraftar artık kızgınlık ve kavgadan hoşlanmıyor. Buna son veren yöneticilerin daha başarılı olduklarını ve taraftarlarını statlara çektiklerini göreceksiniz" şeklinde konuştu.