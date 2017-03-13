 Olympiakos maçı biletleri satışta – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Olympiakos maçı biletleri satışta

    Olympiakos maçı biletleri satışta

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 16 Mart Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraftarlar, biletleri Vodafone Arena bilet satış gişesi, ?"www.passo.com.tr" internet portalı, N'Kolay satış noktaları ve çağrı merkezinden alabilecek.

    Biletlerin fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 300 TL

    Kategori 2: 275 TL

    Kategori 3: 250 TL

    Kategori 4: 225 TL

    Kategori 5: 200 TL

    Kategori 6: 175 TL

    Kategori 7: 110 TL

    Kategori 8: 100 TL

    VIP: 650 TL

    1903 A-E Blok: 650 TL

    1903 B-D Blok: 700 TL

    1903 C Blok: 750 TL

    Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:04
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