Olympiakos maçı biletleri satışta
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle 16 Mart Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.
Biletlerin fiyatları şöyle:
Kategori 1: 300 TL
Kategori 2: 275 TL
Kategori 3: 250 TL
Kategori 4: 225 TL
Kategori 5: 200 TL
Kategori 6: 175 TL
Kategori 7: 110 TL
Kategori 8: 100 TL
VIP: 650 TL
1903 A-E Blok: 650 TL
1903 B-D Blok: 700 TL
1903 C Blok: 750 TL
Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki mücadele, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:04
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orhan elazığ helal be gakkom kim tutar seni yolun açık olsun
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