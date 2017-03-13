Olympiakos İstanbul'a iddialı geliyor

Diogo Figueiras, İstanbul'da turun favorisi olmadığını söylerken, Osmanlıspor maçı örneğini verdi.

''Evinizde oynadığınız ilk maç 1-1 berabere bitti. Tur için favorinin Beşiktaş olduğunu düşünüyor musun'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Figueiras ''Hayır, biz en başından beri zor bir eşleşme olduğunu biliyoruz. Bu turda kesinlikle favori yok. En iyi olan turu geçecek. Çok çalışıyoruz, hata yapmamalıyız. Umarım sonuçta da turu geçen taraf biz oluruz'' ifadelerini kullandı.

İlk maçta kaleci Leal'in hatasının hatırlatılması üzerine Portekizli oyuncu ''Bunlar futbolda olan şeyler. Bazen iyi konsantre olamadığınızda hatalar yaşanır. Beşiktaş'a karşı daha iyi olacağız'' dedi.

Osmanlıspor ile önceki turda oynadıkları maçın hatırlatılması üzerine Figueiras, ''Her maçın hikayesi farklı. Bu farklı bir aşama. Ama evet evimizde istediğimiz sonucu alamamış ve Türkiye'ye gidip turu geçmiştik'' sözlerini kullandı.

Olympiakos'un önemli isimlerinden Diogo Figueiras, bu sezon kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla 35 resmi maçta görev yaptı. Portekizli oyuncu ilk maçta da 90 dakika sahada kaldı.