Oğuzhan formayı kaptı

Avrupa Ligi'ndeki son maçta yedekler arasında yer alan ve ikinci yarıda oyuna girerek takımını başarılı bir şekilde organize eden Oğuzhan, Kayseri karşısında ilk 11'deki görevine döndü. Olympiakos maçında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan bu sefer yedek soyundu.