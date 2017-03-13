Oğuzhan formayı kaptı
Avrupa Ligi'ndeki son maçta yedekler arasında yer alan ve ikinci yarıda oyuna girerek takımını başarılı bir şekilde organize eden Oğuzhan, Kayseri karşısında ilk 11'deki görevine döndü. Olympiakos maçında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan bu sefer yedek soyundu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Oğuzhan formayı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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