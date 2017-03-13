 Oğuzhan formayı kaptı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Oğuzhan formayı kaptı

    Oğuzhan formayı kaptı
    Avrupa Ligi'ndeki son maçta yedekler arasında yer alan ve ikinci yarıda oyuna girerek takımını başarılı bir şekilde organize eden Oğuzhan, Kayseri karşısında ilk 11'deki görevine döndü. Olympiakos maçında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan bu sefer yedek soyundu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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