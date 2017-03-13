Marko Marin’den itiraf
Kartal'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'tan itiraf var.
Yunan ekibinin yıldızı Marko Marin, Beşiktaş'a karşı zorlandığını ifade edip, "Beşiktaş'a karşı maça iyi başladık. Golü de bulduk ve ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettik. İkinci 45'e ise şanssız başladık. Maç sonuna kadar da savunmada kaldık. Beşiktaş'a karşı oyunun son 15 dakikasında oynamak zordu. Çünkü ben girdiğimde tüm kontrol onlardaydı" dedi.
OLYMPİAKOS ZİRVEDE TEK BAŞINA
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Olympiakos, kendi liginde rakip tanımıyor. Sahasında dün Atromitos'u Manuel de Costa ve Ansarifard'ın golleri ile 2-0 mağlup eden Olympiakos, en yakın rakibine 6 puan fark atarak liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı.
OLYMPİAKOS ZİRVEDE TEK BAŞINA
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Olympiakos, kendi liginde rakip tanımıyor. Sahasında dün Atromitos'u Manuel de Costa ve Ansarifard'ın golleri ile 2-0 mağlup eden Olympiakos, en yakın rakibine 6 puan fark atarak liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Marko Marin’den itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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