 Marko Marin’den itiraf – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    ’den itiraf

    Marko Marin’den itiraf

    Kartal'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'tan itiraf var.

    Yunan ekibinin yıldızı , 'a karşı zorlandığını ifade edip, "Beşiktaş'a karşı maça iyi başladık. Golü de bulduk ve ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettik. İkinci 45'e ise şanssız başladık. Maç sonuna kadar da savunmada kaldık. Beşiktaş'a karşı oyunun son 15 dakikasında oynamak zordu. Çünkü ben girdiğimde tüm kontrol onlardaydı" dedi.

    OLYMPİAKOS ZİRVEDE TEK BAŞINA
    Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı , kendi liginde rakip tanımıyor. Sahasında dün Atromitos'u Manuel de Costa ve Ansarifard'ın golleri ile 2-0 mağlup eden Olympiakos, en yakın rakibine 6 puan fark atarak liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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