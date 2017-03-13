 Marcelo şoku – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Marcelo şoku

    Marcelo şoku

    Beşiktaş'ın defanstaki gladyatörü Marcelo mücadeleyi bitiremedi.

    Karşılaşmanın 54. dakikasında sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Brezilyalı stoper yerini Mitrovic'e bıraktı. Maçın 49. dakikasında sakatlık yaşayan ancak oyuna devam edeceğini açıklayan Marcelo, ağrıları devam edince 54'te oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başarılı savunmacının durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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