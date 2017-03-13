Marcelo şoku
Beşiktaş'ın defanstaki gladyatörü Marcelo mücadeleyi bitiremedi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Brezilyalı stoper yerini Mitrovic'e bıraktı. Maçın 49. dakikasında sakatlık yaşayan ancak oyuna devam edeceğini açıklayan Marcelo, ağrıları devam edince 54'te oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başarılı savunmacının durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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