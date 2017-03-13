İki yıldız cezalıydı
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile yapılan birinci ayak maçında ilk 11'de şans bulan Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki mücadelede kadroda yer alamadı.
CEZASI BİTEN TOSİC LİGE DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 4 maçlık cezası biten Dusko Tosic, Kayserispor maçıyla ligde yeniden boy gösterdi. Tosic, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor maçlarında forma giyememişti.
CEZASI BİTEN TOSİC LİGE DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 4 maçlık cezası biten Dusko Tosic, Kayserispor maçıyla ligde yeniden boy gösterdi. Tosic, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor maçlarında forma giyememişti.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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