 İki yıldız cezalıydı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    İki yıldız cezalıydı

    İki yıldız cezalıydı
    Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile yapılan birinci ayak maçında ilk 11'de şans bulan Ricardo Quaresma ile , sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki mücadelede kadroda yer alamadı.

    CEZASI BİTEN TOSİC LİGE DÖNDÜ
    Beşiktaş'ta 4 maçlık cezası biten Dusko Tosic, Kayserispor maçıyla ligde yeniden boy gösterdi. Tosic, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor maçlarında forma giyememişti.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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