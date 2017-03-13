Halay Başı

İki kulvarda birden yoluna devam eden Beşiktaş yorgun düştü. Olympiakos deplasmanından beraberlikle dönen siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'a puan kaptırmaktan kurtulamadı: 2-2. Aslında her şey güzel başlamıştı. Aboubakar'ın 55. dakikadaki golü herkesi umutlandırmıştı. Ancak önce Umut ardından da topu kendi kalesine gönderen Beck, Vodafone Arena'da bir anda soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.

7 MAÇTIR YENİLGİSİ YOK

Taraftarının desteğiyle gol için bastıran Kartal, 88. dakikada Aboubakar ile beraberlik sayısı buldu ama bu galibiyet için yeterli olmadı: 2-2. Haftayı Konya galibiyetiyle kapatan Başakşehir böylece puan farkını 2'ye düşürdü. Beşiktaş, 25. haftada Antalya'ya konuk olacak. Öte yandan Sergen Yalçın ile büyük bir patlamaya imza atan Kayserispor, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra lider Beşiktaş'a çelme atmayı başardı. Son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 13. sıraya yerleşerek çıkışını sürdürdü.