Halay Başı
Kamerunlu golcü, Kayseri karşısında takımını öne geçirdi. Konuk takım Umut ve Beck’in (kk) golleriyle skoru 2-1 yaptı. Bitime 2 dakika kala sazı tekrar eline alan Aboubakar, Kartal'a beraberliği getirdi. Lider Beşiktaş ile M. Başakşehir arasındaki fark 2'ye indi.
İki kulvarda birden yoluna devam eden Beşiktaş yorgun düştü. Olympiakos deplasmanından beraberlikle dönen siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'a puan kaptırmaktan kurtulamadı: 2-2. Aslında her şey güzel başlamıştı. Aboubakar'ın 55. dakikadaki golü herkesi umutlandırmıştı. Ancak önce Umut ardından da topu kendi kalesine gönderen Beck, Vodafone Arena'da bir anda soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.
7 MAÇTIR YENİLGİSİ YOK
Taraftarının desteğiyle gol için bastıran Kartal, 88. dakikada Aboubakar ile beraberlik sayısı buldu ama bu galibiyet için yeterli olmadı: 2-2. Haftayı Konya galibiyetiyle kapatan Başakşehir böylece puan farkını 2'ye düşürdü. Beşiktaş, 25. haftada Antalya'ya konuk olacak. Öte yandan Sergen Yalçın ile büyük bir patlamaya imza atan Kayserispor, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra lider Beşiktaş'a çelme atmayı başardı. Son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 13. sıraya yerleşerek çıkışını sürdürdü.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Halay Başı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.