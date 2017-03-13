Eski Kartallar’a 4 puan
Beşiktaş, eski oyuncularının çalıştırdığı ekiplere karşı geride kalan 24 haftada 4 puan kaybetti.
Lider Beşiktaş, bu sezon 4. kez eski oyuncusunun çalıştırdığı bir takıma karşı mücadele etti. Siyah-beyazlı forma altında efsane olmuş isimlerin çalıştırdığı takımlara kaybetmeyen Kartal, 2'şer galibiyet ve beraberlik elde etti. 8. haftada Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u 3-0 yenen siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta İbrahim Üzülmez'in başında olduğu Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha sonra Gaziantepspor'un başına geçen İbrahim Üzülmez'e 16. haftada 1-0'lık yenilgi yaşatan Beşiktaş, dün akşam da Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Şenol Güneş'in öğrencileri, teknik direktörlük değişikliği yaşanmaması halinde 31. haftada da Beşiktaş'ın eski futbolcularından Mutlu Topçu'nun çalıştırdığı Bursaspor ile deplasmanda oynayacak.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Eski Kartallar’a 4 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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