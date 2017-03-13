Daha böylesi görülmedi

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Aboubakar maçta rakibine öyle bir çalım attı ki sosyal medya bu hareketle çalkalandı.
Abou'nın ilginç bir bilek çalımıyla Kayserili oyuncunun başını döndürmesinin ardından şu yorumlar yapıldı:
"Bu çalım lig tarihinin en iyi çalımıydı"
"Bilmem kaç senelik süper ligde daha bu çalımı atan olmadı"
"Aboubakar'ın içine Ronaldo girmiş sanki"
"O hareketi en son Beckham'dan izlemiştim!"
"Aboubakar 30 gol atsa bu çalım kadar heyecanlandıramaz"
"Bu çalımı Neymar görse diz çöker"
"Lionel Aboubakar."
OYUN BOZAN ABOUBAKAR
İlk geldiği günlerde gol kaçırdığı için eleştirilen Vincent Aboubakar bir açıldı, pir açıldı. Kamerunlu forvet dünkü maça Quaresma'nın yerine kanatta başladı. Zaman zaman Cenk'le yer değişirek forvete geçen 25 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle Kartal'ı ipten aldı. Kayserispor defansına kök söktüren Abou sahada adeta basmadık yer bırakmadı... İlk olarak 55. dakikada siyah-beyazlı takımı öne geçiren Aboubakar, 88'de ise kendisinin ve takımının 2. golünü kaydedip 1 puanı getirdi.
'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
Olympiakos karşılaşmasından sonra ligi de boş geçmeyen usta forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada gol sayısını 12'ye yükseltti. Bu gollerin 6'sını ligdeki bulan Aboubakar'ın 1 de asisti var. Kamerunlu ayrıca oynadığı son 8 maçta 7 gol kaydedip Kartal'a önemli bir katkı sağladı. Aboubaka r maç sonrası bu sonucu bir kayıp kazanç olarak gördüğünü söyleyerek "Şampiyonluk için böyle maçları kaybetmemek önemli. Hem Avrupa'da hem ligde mücadele ettiğimiz için yıpranıyoruz. Aynı şekilde mücadele ile şampiyon olacağız" dedi.
"Bu çalım lig tarihinin en iyi çalımıydı"
"Bilmem kaç senelik süper ligde daha bu çalımı atan olmadı"
"Aboubakar'ın içine Ronaldo girmiş sanki"
"O hareketi en son Beckham'dan izlemiştim!"
"Aboubakar 30 gol atsa bu çalım kadar heyecanlandıramaz"
"Bu çalımı Neymar görse diz çöker"
"Lionel Aboubakar."
OYUN BOZAN ABOUBAKAR
İlk geldiği günlerde gol kaçırdığı için eleştirilen Vincent Aboubakar bir açıldı, pir açıldı. Kamerunlu forvet dünkü maça Quaresma'nın yerine kanatta başladı. Zaman zaman Cenk'le yer değişirek forvete geçen 25 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle Kartal'ı ipten aldı. Kayserispor defansına kök söktüren Abou sahada adeta basmadık yer bırakmadı... İlk olarak 55. dakikada siyah-beyazlı takımı öne geçiren Aboubakar, 88'de ise kendisinin ve takımının 2. golünü kaydedip 1 puanı getirdi.
'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
Olympiakos karşılaşmasından sonra ligi de boş geçmeyen usta forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada gol sayısını 12'ye yükseltti. Bu gollerin 6'sını ligdeki bulan Aboubakar'ın 1 de asisti var. Kamerunlu ayrıca oynadığı son 8 maçta 7 gol kaydedip Kartal'a önemli bir katkı sağladı. Aboubaka r maç sonrası bu sonucu bir kayıp kazanç olarak gördüğünü söyleyerek "Şampiyonluk için böyle maçları kaybetmemek önemli. Hem Avrupa'da hem ligde mücadele ettiğimiz için yıpranıyoruz. Aynı şekilde mücadele ile şampiyon olacağız" dedi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 1
Yorum
Murad Tuncay fenerbahceyi sattı .....kesinliklen samandıranın kapısından dahi giremeeez!!!!
- Lens operasyonu
Toplam 1
Yorum
. ozan nı napsın adamlar teyy teyy
- Potada dev birleşme
Toplam 44
Yorum
beşekeli siz basketbl takımından bişey görmediğinz için basketbl kurallarını bile bilmeyen bi topluluksunuz. 10 yılda bir futbolda şamp olun siz anca
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