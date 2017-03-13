Daha böylesi görülmedi

Abou'nın ilginç bir bilek çalımıyla Kayserili oyuncunun başını döndürmesinin ardından şu yorumlar yapıldı:"Bilmem kaç senelik süper ligde daha bu çalımı atan olmadı""O hareketi en son Beckham'dan izlemiştim!""Bu çalımı Neymar görse diz çöker"İlk geldiği günlerde gol kaçırdığı için eleştirilenbir açıldı, pir açıldı.forvet dünkü maça Quaresma'nın yerine kanatta başladı. Zaman zamanyer değişirek forvete geçen 25 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golleipten aldı. Kayserispor defansına kök söktüren Abou sahada adeta basmadık yer bırakmadı... İlk olarak 55. dakikada siyah-beyazlı takımı öne geçiren, 88'de ise kendisinin ve takımının 2. golünü kaydedip 1 puanı getirdi.Olympiakos karşılaşmasından sonra ligi de boş geçmeyen usta forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada gol sayısınıyükseltti. Bu gollerin 6'sını ligdeki bulan Aboubakar'ın 1 de asisti var. Kamerunlu ayrıca oynadığı sonkaydedipönemli bir katkı sağladı.maç sonrası bu sonucu bir kayıp kazanç olarak gördüğünü söyleyerek "için böyle maçları kaybetmemek önemli. Hemhem ligde mücadele ettiğimiz için yıpranıyoruz. Aynı şekilde mücadele ile şampiyon olacağız" dedi.