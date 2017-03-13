Çok fazla hayalim yok
Beşiktaş’ta görev isteyip istemeyeceği sorulan Sergen Yalçın, Gerçeklerle yüzleşmek benim için mantıklı olur” cevabını verdi.
Devleri birer birer dize getiren Kayserispor'un teknik patronu Sergen Yalçın, futbola başladığı Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:
?PLANLAMA YAPMADIM
"Teknik direktörlükte çok fazla hayalim yok. Gerçeklerle yüzleşmek benim için mantıklı oluyor. Geleceğim nasıl olur, bilmiyorum. Planlama yapmadım. En zor görevi aldım. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış, kupalar almış biriyim. Beşiktaş'ın sembol oyuncusuydum. Tepkilere de şaşırdım; futbolcularım hiç yere yatıp kalmadı ki..." Beşiktaş'ın Olympiakos'u rahat eleyeceğini belirten Sergen Yalçın, maçla ilgili olarak ise şöyle konuştu: Küme düşme hattında yer alan bir takımız. Tek düşüncemiz Kayserispor'un kümede kalması. Sevindik mi üzüldük mü anlayamadım. Biz öne geçtik sonra onlar beraberliği sağladı. Böyle bir deplasmanda alınmış bir puan bizim için çok önemli. Oyunu çirkinleştirmedik.
?PLANLAMA YAPMADIM
"Teknik direktörlükte çok fazla hayalim yok. Gerçeklerle yüzleşmek benim için mantıklı oluyor. Geleceğim nasıl olur, bilmiyorum. Planlama yapmadım. En zor görevi aldım. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış, kupalar almış biriyim. Beşiktaş'ın sembol oyuncusuydum. Tepkilere de şaşırdım; futbolcularım hiç yere yatıp kalmadı ki..." Beşiktaş'ın Olympiakos'u rahat eleyeceğini belirten Sergen Yalçın, maçla ilgili olarak ise şöyle konuştu: Küme düşme hattında yer alan bir takımız. Tek düşüncemiz Kayserispor'un kümede kalması. Sevindik mi üzüldük mü anlayamadım. Biz öne geçtik sonra onlar beraberliği sağladı. Böyle bir deplasmanda alınmış bir puan bizim için çok önemli. Oyunu çirkinleştirmedik.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
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bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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