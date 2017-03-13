 Çok fazla hayalim yok – Fotomaç – 13 Mart 2017
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HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Çok fazla hayalim yok

    Çok fazla hayalim yok

    ’ta görev isteyip istemeyeceği sorulan , Gerçeklerle yüzleşmek benim için mantıklı olur” cevabını verdi.

    Devleri birer birer dize getiren 'un teknik patronu , futbola başladığı 'ta teknik direktörlük yapmak isteyip istemeyeceği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

    ?PLANLAMA YAPMADIM
    "Teknik direktörlükte çok fazla hayalim yok. Gerçeklerle yüzleşmek benim için mantıklı oluyor. Geleceğim nasıl olur, bilmiyorum. Planlama yapmadım. En zor görevi aldım. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış, kupalar almış biriyim. Beşiktaş'ın sembol oyuncusuydum. Tepkilere de şaşırdım; futbolcularım hiç yere yatıp kalmadı ki..." Beşiktaş'ın Olympiakos'u rahat eleyeceğini belirten Sergen Yalçın, maçla ilgili olarak ise şöyle konuştu: Küme düşme hattında yer alan bir takımız. Tek düşüncemiz Kayserispor'un kümede kalması. Sevindik mi üzüldük mü anlayamadım. Biz öne geçtik sonra onlar beraberliği sağladı. Böyle bir deplasmanda alınmış bir puan bizim için çok önemli. Oyunu çirkinleştirmedik.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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