 Caner Erkin’e dizi teklifi – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’e dizi teklifi

    Caner Erkin’e dizi teklifi
    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Beşiktaş'ın yıldız ismi 'e oyunculuk teklifi geldi. Oyuncu eşi aracılığıyla Caner'e ulaşan yapım şirketi, bir dizide 2 dakikalık sahne alması için 500 bin TL'lik teklif yaptı. Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın da izin vermesine rağmen tecrübeli futbolcu teklife olumsuz yanıt verdi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erkin’e dizi teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.