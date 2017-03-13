Caner Erkin’e dizi teklifi
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Beşiktaş'ın yıldız ismi Caner Erkin'e oyunculuk teklifi geldi. Oyuncu eşi Şükran Ovalı aracılığıyla Caner'e ulaşan yapım şirketi, bir dizide 2 dakikalık sahne alması için 500 bin TL'lik teklif yaptı. Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın da izin vermesine rağmen tecrübeli futbolcu teklife olumsuz yanıt verdi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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