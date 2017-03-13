 Çakır’la 11. beraberlik – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Çakır’la 11. beraberlik

    Çakır’la 11. beraberlik
    , hakem neyt Çakır'ın yönettiği maçlarda 11. kez berabere kaldı. Çakır, siyah-beyazlı takımın toplamda 37. karşılaşmasında düdük çalarken, Beşiktaş bunların 17'sini kazandı; 9 defa da mağlup oldu. Çakır, Beşiktaş karşılaşmalarında Kartal'a 7, rakiplerine ise 5 kez kırmızı kart çıkardı. Dünkü mücadele Çakır'ın kariyerindeki 2. Beşiktaş- Kayserispor maçıydı. 2013-14'teki kapışmayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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