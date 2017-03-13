Çakır’la 11. beraberlik
Beşiktaş, hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda 11. kez berabere kaldı. Çakır, siyah-beyazlı takımın toplamda 37. karşılaşmasında düdük çalarken, Beşiktaş bunların 17'sini kazandı; 9 defa da mağlup oldu. Çakır, Beşiktaş karşılaşmalarında Kartal'a 7, rakiplerine ise 5 kez kırmızı kart çıkardı. Dünkü mücadele Çakır'ın kariyerindeki 2. Beşiktaş- Kayserispor maçıydı. 2013-14'teki kapışmayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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