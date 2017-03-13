Böyle basit goller yenmez

Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından öğrencilerini eleştirdi. “Bütün oyuncularım elinden geleni yaptı ama hücumda çok top kaybı yaptık. Yediğimiz iki golde de hatalıyız. Olympiakos karşısında böyle basit goller yemezsek turu geçeriz”

Kartal'ın hocası Şenol Güneş, berabere biten maçın ardından özeleştiride bulundu. Her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek sözlerine başlayan Güneş, "Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Ancak rakibin formu, agresif ve tempolu oynaması bizi zorladı. Final paslarında çok top kaybı yaptık. Daha pas yüzdesi yakalamalıydık. İkinci yarı önde bastık, pozisyonlar bulduk. Ancak iki tane beklenmedik hatalı gol yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. Olympiakos karşısında böyle gol yemezsek turu geçeriz" ifadelerini kullandı.



SEVİNMEK MÜMKÜN MÜ?

Marcelo'nun sakatlanıp çıkmasının hamle şanslarını ellerinden aldığını vurgulayan tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Kapalı takıma karşı pozisyon bulabileceğimizi biliyorduk. Özellikle ikinci yarı oyun kontrolü bizdeydi. İki de oyuncu kaybettik; Marcelo ve Tosic.. Marcelo'nun arka adalesinde gerginlik var. Tosic'in 1.5 santimlik krampon yarığı bulunuyor. İki oyuncusunu ve sahasında puan kaybeden takımın sevinmesi mümkün mü?