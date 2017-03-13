Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu Marcelo Guedes'in sol kalça adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.
Ligde dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve 54. dakikada yerini Mitrovic'e bırakan Marcelo'nun bugün MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir" denildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, Marcelo'nun perşembe günü Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında forma giymesi beklenmiyor.
Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, Marcelo'nun perşembe günü Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında forma giymesi beklenmiyor.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Defans döküldü!
Toplam 5
Yorum
GS Adamlar 2 yıldır Galatasaray da tatil yapıyorlar.. 5-10 dk fazla koştular mı sakatlanıyorlar.. Kapasiteleri bu kadar.. Helal TUDORRRR
- Biz sana döneriz
Toplam 47
Yorum
fb sergen yalçın alınsın
- Koşmaya başladı
Toplam 2
Yorum
GS TOLGA ile YASİN aynı kafa.. Koşşş koşşşş ama BOŞ koş..
Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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