Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu Marcelo Guedes'in sol kalça adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.

Ligde dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve 54. dakikada yerini Mitrovic'e bırakan Marcelo'nun bugün MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir" denildi.



Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, Marcelo'nun perşembe günü Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında forma giymesi beklenmiyor.