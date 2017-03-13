 Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı

    Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı

    Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu Marcelo Guedes'in sol kalça adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos maçında oynaması beklenmiyor.

    Ligde dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve 54. dakikada yerini Mitrovic'e bırakan Marcelo'nun bugün MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes'in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir" denildi.

    Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, Marcelo'nun perşembe günü Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında forma giymesi beklenmiyor.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.