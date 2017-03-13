Beşiktaş'ın puan kayıpları beraberliklerden

Ligde 24 maçta topladığı 54 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, Kayserispor ile berabere kalarak 4 puanlık avantajından da oldu.

Bu sezon Süper Lig'de 16 kez rakiplerini yenen Beşiktaş, şu ana dek 6 beraberlikte 12 puan yitirdi. Ligde bu sezon sadece 2 kez yenilen siyah-beyazlılar, 6 puan kaybetti.

- Geçen sezona göre beraberliği arttı

Beşiktaş, geçen sezon 24 haftalık bölümde beraberlikten çok yenildiği maçlarda puan kaybı yaşadı.

Şampiyon olduğu 2015-2016 sezonun 24 haftalık bölümünde 3 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 6 puan kaybetti. Geçen sezonu 4 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ise şimdiden 6 beraberliğe ulaştı.

Geçen sezon ligde 24 maçta 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 9 puan kaybıyla karşı karşıya kaldı.

- Eşitliği çok

Bu sezon resmi maçlarda toplam 23 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, Süper Kupa'daki Galatasaray mücadelesi de dahil olmak üzere 14 maçı beraberlikle tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 6 beraberlik alan Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise 5 maçta eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 7 karşılaşmada ise 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, sezon başında Galatasaray ile yaptığı Süper Kupa maçının normal ve uzatma bölümünü de beraberlikle tamamlayıp, penaltılarda rakibine boyun eğdi.

- Son iki maçı berabere bitirdi

Siyah-beyazlılar, son 2 maçta da eşitliği bozmayı başaramadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de de Kayserispor maçından 2-2 eşitlikle ayrıldı.