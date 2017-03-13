 Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

    Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

    Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile 16 Mart Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Kayserispor mücadelesinde görev alan oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

    Diğer oyuncuların ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği vurgulandı.

    Beşiktaş, Olympiakos maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    Bu arada idman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Alman oyuncusu Andreas Beck, 30. doğum gününü teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla kutladı.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.