Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile 16 Mart Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Diğer oyuncuların ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği vurgulandı.
Beşiktaş, Olympiakos maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
Bu arada idman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Alman oyuncusu Andreas Beck, 30. doğum gününü teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla kutladı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:15
- Kim daha önce istifa edecek?
Toplam 17
Yorum
can İkiside istifa etmez aziz yıldırım kulübün sahibi dursun özbek kulüp için bankaya kefil olmuş borcu ödemeden gitmez
- Umut ofsayta takıldı
Toplam 2
Yorum
bilkentli_kartallar Renkliler şimdi hakem kayserinin golünü vermedi der.. :D :D
- Emenike Aykut Kocaman’ın yolunu gözlüyor
Toplam 6
Yorum
murat aykut kocaman futbolu iyi bilen iyi bir fenerbahcelidir. Fenerbahce nin oynaması gereken futboluda bilir.
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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