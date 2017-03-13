Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Kayserispor mücadelesinde görev alan oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise istasyon koşularının ardından pas ve şut çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği vurgulandı.

Beşiktaş, Olympiakos maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Bu arada idman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Alman oyuncusu Andreas Beck, 30. doğum gününü teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla kutladı.