Babel yokları oynuyor
Beşiktaş'ın devre arasında İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, son haftalarda sustu.
Bir sonraki hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında hem gol hem asist yaparak iki haftada atılan 9 golün 3'üne doğrudan katkı sağlayan Hollandalı sol kanat oyuncusu, takımının ligde ve Avrupa'da yaptığı 9 maçta suskunluğa büründü.
Kardemir Karabükspor karşısında 72 dakika oyunda kalan ve yerini Vincent Aboubakar'a bırakan Babel; Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında 90 dakika sahada olmasına rağmen Beşiktaş'ın kaydettiği toplam 5 golde pay sahibi olamadı.
Performansıyla Beşiktaşlı taraftarların da tepkisini çekmeye başlayan Babel, Kayserispor karşısında ise ilk 45 dakikanın ardından yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerasındaki 3 karşılaşmaya da 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Babel, bu maçlarda alınan skorlara da doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayamadı.
Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Ryan Babel, yine etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti.
Babel, sezonun ilk yarısını tamamladığı Deportivo'da ise görev aldığı 11 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.
Siyah-beyazlı takımın sağ kanadında görev yapan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ise aynı süre içinde 1 gol, 5 asistle 6 gole doğrudan katkı verdi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:23
- Defans döküldü!
Toplam 5
Yorum
GS Adamlar 2 yıldır Galatasaray da tatil yapıyorlar.. 5-10 dk fazla koştular mı sakatlanıyorlar.. Kapasiteleri bu kadar.. Helal TUDORRRR
- Biz sana döneriz
Toplam 47
Yorum
fb sergen yalçın alınsın
- Koşmaya başladı
Toplam 2
Yorum
GS TOLGA ile YASİN aynı kafa.. Koşşş koşşşş ama BOŞ koş..
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