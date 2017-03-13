Babel yokları oynuyor

Transferinin ardından Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün ilk maçında Osmanlıspor karşısında Beşiktaş formasıyla tanışan Babel, 18. haftada siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile sona eren Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde attığı şık golle kendini göstermişti.

Bir sonraki hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında hem gol hem asist yaparak iki haftada atılan 9 golün 3'üne doğrudan katkı sağlayan Hollandalı sol kanat oyuncusu, takımının ligde ve Avrupa'da yaptığı 9 maçta suskunluğa büründü.

Kardemir Karabükspor karşısında 72 dakika oyunda kalan ve yerini Vincent Aboubakar'a bırakan Babel; Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında 90 dakika sahada olmasına rağmen Beşiktaş'ın kaydettiği toplam 5 golde pay sahibi olamadı.

Performansıyla Beşiktaşlı taraftarların da tepkisini çekmeye başlayan Babel, Kayserispor karşısında ise ilk 45 dakikanın ardından yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerasındaki 3 karşılaşmaya da 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Babel, bu maçlarda alınan skorlara da doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayamadı.

Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Ryan Babel, yine etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti.

Babel, sezonun ilk yarısını tamamladığı Deportivo'da ise görev aldığı 11 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.

Siyah-beyazlı takımın sağ kanadında görev yapan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ise aynı süre içinde 1 gol, 5 asistle 6 gole doğrudan katkı verdi.