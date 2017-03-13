Babel etkisiz kaldı
Beşiktaş'ın devre arası transferi olan Ryan Babel geldiğinden beri en etkisiz maçını oynadı.
İlk yarıda birçok topu ezen ve hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş 45 dakika dayanabildi. Deneyimli hoca Babel'in yerine Tolgay Arslan'ı oyuna dahil etti. Babel'in Olympiakos maçında yine 11'de olması bekleniyor
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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