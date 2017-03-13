 Babel etkisiz kaldı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Babel etkisiz kaldı

    Babel etkisiz kaldı

    Beşiktaş'ın devre arası transferi olan geldiğinden beri en etkisiz maçını oynadı.

    İlk yarıda birçok topu ezen ve hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş 45 dakika dayanabildi. Deneyimli hoca Babel'in yerine Tolgay Arslan'ı oyuna dahil etti. Babel'in Olympiakos maçında yine 11'de olması bekleniyor
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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