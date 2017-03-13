Babel etkisiz kaldı

Beşiktaş'ın devre arası transferi olan Ryan Babel geldiğinden beri en etkisiz maçını oynadı.

İlk yarıda birçok topu ezen ve hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş 45 dakika dayanabildi. Deneyimli hoca Babel'in yerine Tolgay Arslan'ı oyuna dahil etti. Babel'in Olympiakos maçında yine 11'de olması bekleniyor