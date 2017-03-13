Atiba çizgiden top da çıkardı
Beşiktaş, Süper Lig'de evinde ağırladığı Kayserispor karşılaşmasında savunmada zor durumlara düştü. Mücadeleye çok etkili başlayan sarı-kırmızılılar art arda ataklarla Kartal'ın kalesini yoklamaya başladı.
Dakikalar 24'ü gösterirken Kayseri çok müsait bir fırsat yakaladı. Umut Bulut'un içeri çevirdiği topta kale boştu. Deniz Türüç önce çok kullanmadığı sağ ayağıyla denedi, ancak ıskaladı.
HER YERE YETİŞİYOR
Deniz Türüç bu kez raket gibi kullandığı sol ayağıyla şansını denedi. Kaleci Fabri'yi geçen topu Atiba yere atlayarak çizgiyi geçmeden çıkarmayı başardı. Tribünler bu pozisyonun ardından "Atiba" tezahüratlarıyla Vodafone Arena'yı inletti. Kanadalı ön libero 90 dakika boyunca her zamanki gibi müthiş bir pas istasyonu oldu. Orta sahada her yere koşan Atiba Hutchinson savunmadan aldığı topu hücum oyuncularına başarıyla aktardı.
'1 PUAN KÖTÜ DEĞİL'
Kartal'ın orta sahasındaki dinamosu Atiba Hutchinson maça 3 puan için çıktıklarını ancak bu tip karşılamalarda 1 puanın da iyi olduğunu söyledi. Kanadalı futbolcu "Önde oynarken rakibe çok kontratak fırsatı verdik. Onlar da bunları iyi değerlendirdiler. Böyle bir oyunla 2-2'lik skora olumlu bakılabilir. Şampiyon olacağız" diye konuştu.
HER YERE YETİŞİYOR
Deniz Türüç bu kez raket gibi kullandığı sol ayağıyla şansını denedi. Kaleci Fabri'yi geçen topu Atiba yere atlayarak çizgiyi geçmeden çıkarmayı başardı. Tribünler bu pozisyonun ardından "Atiba" tezahüratlarıyla Vodafone Arena'yı inletti. Kanadalı ön libero 90 dakika boyunca her zamanki gibi müthiş bir pas istasyonu oldu. Orta sahada her yere koşan Atiba Hutchinson savunmadan aldığı topu hücum oyuncularına başarıyla aktardı.
'1 PUAN KÖTÜ DEĞİL'
Kartal'ın orta sahasındaki dinamosu Atiba Hutchinson maça 3 puan için çıktıklarını ancak bu tip karşılamalarda 1 puanın da iyi olduğunu söyledi. Kanadalı futbolcu "Önde oynarken rakibe çok kontratak fırsatı verdik. Onlar da bunları iyi değerlendirdiler. Böyle bir oyunla 2-2'lik skora olumlu bakılabilir. Şampiyon olacağız" diye konuştu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Atiba çizgiden top da çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.