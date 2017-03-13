Aboubakar kanatlarda
Güneş, cezalı Quaresma'nın oynayamadığı Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağındaki görevi Aboubakar'a verdi.
Olympiakos maçında ilk 11'de ve hücum hattında oynayarak takımının tek golünü atan Aboubakar, Kayseri karşısında bu sefer değişmeli olarak kanatlarda görev aldı. Olymypiakos mücadelesine yedek başlayan Cenk Tosun ise ileride gol aradı.
BECK'İN ÜZÜNTÜSÜ
Şenol Güneş, Gökhan'ın yokluğunda sağda Andreas Beck'i ilk 11'de görevlendirdi. Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Beck, kendi kalesine gol atınca büyük üzüntü yaşadı.
BECK'İN ÜZÜNTÜSÜ
Şenol Güneş, Gökhan'ın yokluğunda sağda Andreas Beck'i ilk 11'de görevlendirdi. Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Beck, kendi kalesine gol atınca büyük üzüntü yaşadı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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