 Aboubakar kanatlarda – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    kanatlarda

    Aboubakar kanatlarda

    Güneş, cezalı Quaresma'nın oynayamadığı Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağındaki görevi 'a verdi.

    Olympiakos maçında ilk 11'de ve hücum hattında oynayarak takımının tek golünü atan , Kayseri karşısında bu sefer değişmeli olarak kanatlarda görev aldı. Olymypiakos mücadelesine yedek başlayan Cenk Tosun ise ileride gol aradı.

    BECK'İN ÜZÜNTÜSÜ
    Şenol Güneş, Gökhan'ın yokluğunda sağda Andreas Beck'i ilk 11'de görevlendirdi. Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Beck, kendi kalesine gol atınca büyük üzüntü yaşadı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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