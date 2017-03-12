 Veli ve Rhodolfo için söz kestiler – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Veli ve için söz kestiler

    Veli ve Rhodolfo için söz kestiler

    Başkanı Fikret Orman ile Başkanı Marinakis arasında sıkı bir dostluk var.

    Buna rağmen Orman'ın Fourtinis teklifine Marinakis olumsuz cevap vermişti. Fakat Orman'ın, Yunan ekibinin başkanı tarafından ve 'ı sezon sonunda kendilerine bedelsiz olarak gönderme konusunda söz verdiği iddia edildi. Cosmote TV'de yer alan iddiada Türk başkanın dostu Marinakis'e, bunu bizzat söylediği belirtildi. Öte yandan takımı ve yöneticiler maçı sonrasında İstanbul'a dönerken, Başkan Fikret Orman ise Yunan ekibinin Başkanı Marinakis'in davetlisi olarak Atina'da kaldı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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